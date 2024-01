Eesti suurima puitmajatootja raske aeg. Ettevõte koondab veel töötajaid

2023. aasta oli keeruline tervele tööstusele. Probleemid ei kadunud kahjuks ka aastavahetusega, mistõttu tuleb tööstusettevõtetel ka tänavu raskusi trotsida. Intressimäärade tõusu tõttu jahtunud majanduses on keeruline nii Eesti kui ka Põhjamaade ehitussektoril ning mahud on palju vähenenud. Järelejäänud nõudluse on aga Põhjamaade ettevõtted endale saanud.