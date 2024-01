Ekspert selgitab: kuidas kiirendada elektriauto laadimist külma ilma korral?

„Vastab tõele, et külma ilmaga võib elektriauto aeglasemalt laadida. See ei tulene mitte laadimisjaama võimsusest, vaid elektrisõiduki aku temperatuurist,“ selgitas Lilišentsev, kes vastutab elektrisõidukite laadimisvõrgu Ignitis ON arendamise eest Eestis. Ta lisas, et elektriauto aku töötab tegelikult kõige tõhusamalt toatemperatuuril, umbes 20 kraadi juures. Paljudel juhtudel on aga sõiduki laadimist alustades selle aku veel lihtsalt liiga külm ning olenemata laadimisjaama võimsusest ei suuda aku seda energiat vastu võtta.

Nõuanded aku ülessoojendamiseks

Lilišentsev märkis, et elektriauto laadimine läheb kiiremini, kui sõiduki aku on on viidud optimaalsemale temperatuurile. Näiteks soovitas ta laadida elektriautot alles pärast sõitmist, mil aku on juba soe ning lisab, et tänaseks on osadel elektrisõidukitel olemas juba ka spetsiaalsed funktsioonid aku ülessoojendamiseks.

„Osadel elektriautode mudelitel on olemas automaatne aku soojendamise funktsioon, mille saab enne kiirlaadimise seanssi hõlpsasti ekraanil oleva nupu abil aktiveerida,“ täpsustas Lilišentsev. „Mõnel sõidukil, näiteks Teslal või uuematel Hyundai mudelitel, valmistub aku end kiiremaks laadimiseks ette juba ka siis, kui navigatsiooniseadmes laadimisjaam oma sihtpunktiks valida,“ lisas ta.

Samas märkis Lilišentsev, et taolised funktsioonid nõuavad sõitu alustades akult täiendavat energiat. Seega külmadel päevadel järgmist kiirlaadimist planeerides ei tasu elektriautot välja lülitada, kui selle akut on vähem kui 20%.

„Täna on turul ka selliseid elektriautosid, mis võimaldavad külmematel kuudel kasutada talverežiimi,“ tõi ekspert näiteks meie kliimasse sobivate mudelite arenguid. Teadaolevalt soojendab akut üles ka dünaamilisem sõidustiil. „Kuid kõige olulisem on siiski sõita turvaliselt, arvestades ilmastiku- ja teeolusid,“ toonitas Lilišentsev.

Osad akud on külmale vastupidavamad

Elektriauto laadimiskiirus külmal ajal sõltub Lilišentsevi sõnul konkreetsest akutüübist ja selle keemilisest koostisest. „Erinevat tüüpi akud on erineva külmatundlikkusega. Laadimiskiirust mõjutavad näiteks aku keemilised ained. Elektriautode akud, mis sisaldavad rohkem koobaltit, on üldiselt külmale ilmale vastupidavamad. Uuemate elektriautode akudes kasutatakse aga vähem koobaltit, kuna selle keemilise elemendi ekstraheerimine on keeruline,“ selgitas ekspert.