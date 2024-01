Kriminaalasi ja kummitav kriis. USA pangad teenisid probleemidest hoolimata kümneid miljardeid kasumit

Nimelt on viimase nädala jooksul teatanud kuus suurt USA panka oma neljanda kvartali ja seeläbi ka kogu 2023. aasta majandustulemustest. Neist nähtub, et kõige tugevam pank JPMorgan Chase on saanud veelgi tugevamaks, kuid teisi vaevavad eri laadi probleemid – kellel on mureks Argentina peeso nõrkus, kellel IPO-de buumi kadumine ja keda vaevab aastaid tagasi tehtud kallis viga.