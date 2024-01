Maailma rikkamate meeste varanduse suurus on kahekordistunud. Vaestel jääb raha aga aina vähemaks

Maailma viis rikkaimat meest on alates 2020. aastast oma vara enam kui kahekordistanud, samal ajal kui 60 protsenti vaeseimatest on kaotanud raha, selgub Oxfami aruandest, mis avaldati esmaspäeval Davosis, Šveitsis. Seal toimub iga-aastane Maailma Majandusfoorum (WEF).

Sama aja jooksul on maailma kõige vaesemad inimesed, keda on kokku 4,77 miljardit, kaotanud 0,2 protsenti oma reaalsest varandusest. See tähendab, et maailma miljardärid olid 2023. aastal 3 triljonit eurot (3,3 triljonit dollarit) rikkamad kui 2020. aastal. Nende varandus kasvas kolm korda kiiremini kui inflatsioonimäär ja selle sama aja jooksul on peaaegu viis miljardit inimest vaesemaks jäänud.