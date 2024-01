Lõuna-Korea investeerib sadu miljardeid eurosid, et saada maailma tähtsaimaks kiibiriigiks

Sealhulgas on plaan pikaajaline: investeeringud jaotuvad järgnevate kümnendite peale laiali, ulatudes kohati aastani 2047. Nii on Samsungil plaan investeerida järgneva 23 aasta jooksul 500 triljonit woni (350 miljardit eurot) ning väiksemal rivaalil Hynixil 122 triljonit woni (84 miljardit eurot).

Kui praegu on riigis 21 kiibitehast, siis investeeringutega lisandub veel 13 uut tehast ning kolm uuringutele keskendunud asutust. Tänu investeeringutele peaks Lõuna-Korea olema võimeline 2030. aastal tootma 7,7 miljonit pooljuhtplaati (wafer) iga kuu. Juba praegugi on sektor riigis olulisel kohal, kui kuuendik ekspordist tuleb just nimelt kiibitööstusest, kuid eesmärk on globaalselt oma riigi tähtsust sektori sees veelgi kasvatada.