Ukraina lisas Subway sõjasponsorite nimekirja. Ketil on Venemaal tänaseni üle 500 söögikoha

Subway on Venemaal tegutsenud üle 20 aasta, andes tööd ligikaudu 6000 töötajale 550 restoranis 122 linnas. Ettevõte on Ukraina sõda suuresti ignoreerinud ega ole teatanud plaanidest Venemaalt lahkuda.

Subway tegutseb Venemaal frantsiisilepingute alusel, st sama kaubamärki jagavad eraldiseisvad ettevõtted. Subway emafirma on sedasama teatanudki – kuna tegu on Vene ettevõtetega, on neil ka õigus tegutseda ning emafirma ei saa seda mõjutada. „See ei vasta aga tõele ja on eksitav,“ hindab NAZK.