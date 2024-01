Ulmeline ennustus: tuntud fondijuht ennustab bitcoini hinnaks 1,5 miljonit dollarit

„Me arvame, et positiivse stsenaariumi tõenäosus on SEC (USA väärtpaberi ja börsikomisjon - toim) otsusega tõusnud,“ ütles Wood intervjuus CNBC-le. Nimelt said eelmisel nädalal rohelise tule bitcoini börsihinnale panustavad fondid ehk ETF-id, mis bitcoini hinnale tema hinnangul tuge pakuvad.