Poola veokijuhtide streik halvas Eesti postifirma pakiveo Ukrainasse. Abi tuli ootamatust kohast

„Vähesed teavad seda, aga me ei ole enam ammu ainult Eesti ettevõte,“ ütleb praeguseks kaks ja pool aastat riiklikku postifirmat juhtinud Mart Mägi (52). Tema sõnul moodustab riigisisene postiteenus AS-i Eesti Post, 2014. aastast Omniva kaubamärgi all tegutseva ettevõtte käibest tugevalt alla 10%. Eesti turg tervikuna panustab ettevõtte tuludesse aga alla 50%. Ülejäänud tulu panustavad teiste Balti riikide kõrval ka paljud teised riigid.

„Kuna me teenindame laiemat piirkonda – Omniva ei teeninda ainult Balti riikide, vaid me teenindame ka Ukrainat suurel määral ja Moldovat –, siis aasta lõpus olid suured uudised seoses streigiga Poola piiril. See Poola veokijuhtide streik on Eesti ettevõtetest puudutanud meid kõige rohkem,“ tõdeb Mägi. Seda seetõttu, et iga päev liigub Omnival üle piiri Ukrainasse viis veokitäit pakke ja streik pani need veokid täiesti seisma. „Need hinnamuutused, mis Poola piiril toimusid, kui kordades läksid reka hinnad üles – iga päevaga tuli 1000 eurot juurde,“ meenutab ta.