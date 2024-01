Kreeka paneb börsil müüki 30% Ateena lennujaamast

Riigi vara haldav fond Hellenic Corporation of Assets and Participations SA, omab Ateena Rahvusvahelises Lennujaamas 25% osalust. AviAlliance ja AviAlliance Capital omavad 40% ning Kreeka Dimitris Copelouzose perekonnale kuulub 5%.

Varasemalt on riik müügile pannud osaluse pangas Alpha ning novembris toimus 1 miljardi euro suurune IPO Kreeka suuruselt teise pangaga National Bank of Greece.

Mulluse aasta eest andis Briti väljaanne The Economist Kreekale aasta riigi tiitli. Kui kümme aastat tagasi oli Kreeka võlakriisi tõttu halvatud ja Wall Streetil naeruvääristatud, siis riik näitas, et kokkuvarisemise äärel on võimalik ellu viia karmid, kuid mõistlikud majandusreformid ning taastada ühiskondlik leping, märgib The Economist. Rea majandusnäitajate järgi oli väljaande sõnul tegu teist aastat järjest kõige paremini esinenud majandusega 35 rikka riigi seast. Eesti sai samas nimekirjas 15. koha.