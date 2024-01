Eestlaste loodud GrabCAD sulgeb Tallinna kontori ja koondab rohkem kui pooled töötajad

GrabCAD-i inseneride juht Raivo Päts ütles Äripäevale, et Eesti osakond pannakse kinni, sest siin on konkurents tööjõu pärast liiga keeruline, mujal on lihtsam inimesi leida. „Vaadati, et Eestis on raske võidelda tööjõu pärast ja kontor on pisike – viime kuhugi teisi riiki üle ja ongi kõik,“ rääkis Päts.