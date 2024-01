Kodumaine pank tõi turule esimese tasudeta krediitkaardi

„Näeme ühe võimaliku kliendigrupina 18+ noori, kelle jaoks võiks tegu olla nende esimese krediitkaardiga. 100-eurone limiit on piisav, et teha automaatsed kuumaksed Spotify, Netflixi ja muude voogedastuskanalite eest, eraldada kindel eelarve toidukulleri, taksoteenuse või tõukside kasutamiseks, teha väiksemaid oste veebipoodidest või katta väiksemaid ootamatuid kulusid. See aitab kujundada vastutustundlikku finantskäitumist ning maandab riski, et inimesel tekib oma võimaluste ülehindamise tõttu panga ees võlg,“ lisas Kalvet.