Elon Musk ihkab Teslas saada suuremat osalust

Musk omab kusagil 13 protsenti Teslast ehk peaaegu 411 miljonit aktsiat koguaktsiatest, mida on 3,19 miljardit. See on võrdlemisi suur osakaal, arvestades ka asjaolu, et Musk müüs üleeelmisel aastal kümnete miljardite eest Tesla aktsiaid, et rahastada Twitteri ostu, mille hinnaks oli 44 miljardit dollarit. Nüüd aga ihkab Musk taas suuremat kontrolli Tesla üle.

Nõnda kirjutas Musk esmaspäeval, et ta tunneb end ebamugavalt kasvatamaks Teslat liidrit tehisintellekti ja robootika vallas, kui tal on vähem kui 25 protsenti hääleõigust ettevõtte üle. Veerand ettevõttest oleks tema hinnangul piisav, et mõjutada ettevõtet, ent samas mitte liiga palju, et teda ei saaks ümber lükata.

Muski postitus on mõneti vastuolus tema varasema väljaütlemisega, kus ta tõdes, et Tesla on juba oluline tehisintellekti ja robootikaettevõte. 2022. aasta aprillis ennustas Musk Tesla esimese kvartali tulemuste kohtumisel, et ettevõtte humanoidrobot Optimus saab olema rohkem väärt kui autoäri ja isesõitev tehnoloogia.

2022. aasta septembris avaldas Tesla ka esimese väga varajase Optimuse prototüübi.