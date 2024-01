If lõpetas Soomes kolme elektriauto mudeli kindlustamise. Mis plaan on kindlustusfirmal Eestis?

Otsus mitte pakkuda praegu täielikku kindlustust neile kolmele automudelile (Porsche Taycan, Audi E-Tron GT ja RS E-Tron GT) rakendatakse vaid Soomes, kinnitas If Kindlustuse Balti eraklientide üksuse juht Martin Mark. Soomes on antud sõidukite akukahjustusi olnud tavapärasemast rohkem ning need on olnud sellised, mille puhul on pidanud välja vahetama auto kogu akupaki.