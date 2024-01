Hiinas ei raatsi isegi ettevõtjad abielluda, sest see on muutunud nii kulukaks

„Meie jaoks on abiellumine väga kallis, eriti sellises suurlinnas nagu Shanghai,“ ütles 32-aastane ettevõtja Victor Li Reutersile.

„Mis puutub rahalisse võimekusse, siis tegelikult paneb see noortele, sealhulgas mulle, suure pinge peale,“ lisas Li. Hiina majandus on juba pikalt aeglustunud ja see mõjutab igat sektorit, sealhulgas ka abiellumist. Üha rohkem hiinlasi on leibade ühte kappi panemist edasi lükanud, sest noorte seas on laialdane tööpuudus, mis tähendab, et neil lihtsalt ei jätku abiellumiseks raha.

Alates 2022. aastast on Hiinas abiellumiste hulk rekordiliselt madal. Varem pole Hiinas kunagi nii vähe abielusid sõlmitud.

Rahaline preemia selle eest, kui abiellud alla 25-aastase naisega

Hiina noorte soovimatus abielluda teeb murelikuks Hiina poliitikuid, kes võitlevad sündimuse vähenemise ja elanikkonna kiire vananemisega riigis, mis oli kunagi maailma kõige rahvarohkem. Hiinas on abielude arv tihedalt seotud sündimusega, kuna vallalised emad ei saa üksi lapsi kasvatada, sest kulud on liiga suured.

Hiina sündimuskordaja on praegu üks maailma madalaimaid. Riigi rahvaarv väheneb teist aastat järjest, mis suurendab valitsuse muret.

Eelmisel aastal ütles Hiina president Xi Jinping, et riigi arengu edendamiseks on vaja „aktiivselt kasvatada uut abielu- ja lastekasvatuskultuuri“. Riigi kohalikud omavalitsused on kuulutanud välja erinevaid meetmeid, et meelitada hiinlasi abielluma ja pere looma. Meetmete hulka kuuluvad maksusoodustused ja eluasemetoetused, samuti rahalised „preemiad“, kui pruut on 25-aastane või noorem.

Noored hiinlased küll tahavad abielluda, kuid kõrged kinnisvarahinnad, olukord tööturul ja üldine majanduslik seis tekitavad ebakindlust.

„Asi ei ole selles, et me tahame olla vallalised, vaid riigi majanduslik olukord on viinud sellise tulemuseni,“ ütles 32-aastane ettevõtja Jack Jiang Reutersile.