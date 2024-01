Energiaturgude ekspert: elektri ülikõrget hinda aitaks vältida see, kui rohkem inimesi oleks börsipaketil

5. jaanuaril šokeeris elektri börsihind kogu Eestit ja Soomet – hind ulatus pea 2000 euroni megavatt-tunni kohta. Kuidas saaks selliseid hinnatippe vältida? Marko Allikson nendib, et börsipakett on kasulik valik eelkõige seetõttu, et siis hakkavad inimesed oma tarbimist hoolikamalt jälgima.