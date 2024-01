Nad on tagasi. Armastatud podcast on uue nimega taas kuulajaid rõõmustamas

Roonemaa ütleb, et nii tema kui Taavi Kotka arvates on Eesti maailma kõige ägedam riik.

„Kui ma Eestit välismaal tutvustan, siis automaatselt tuleb esimesena ikka üle huulte fraas „Eesti on väike“ ja see teeb mulle endale juba isegi nalja, et kuidas ma saan kogu aeg niimoodi öelda. Üks riik ei saa ju olla nagu bonsaipuu või Walter Zappi Minoxi kaamera, et mida väiksem, seda parem ja väiksus ongi argument, millega maailmale end kirjeldada. Õnneks on Eestis piisavalt asju, kus me oleme suured, näiteks meie spordikangelased, paljud meie kunstnikud ja teadlased ja muidugi ka idufirmad,“ kirjeldab Roonemaa.

Nad tahavad Taavi Kotkaga „Ettemõtte“ saates leida üles need inimesed, kes on Eesti teinud tegelikkusest tuhat korda suuremaks riigiks, ning tuua kuulajani selle, kuidas nad seda teinud on ja miks neid ei ole takistanud teadmine, et Eesti on väike ning nii peabki olema.

„Suurelt mõtlevad idufirmad ja tehnoloogiasektor laiemalt on meie saate peamine fookus, aga me kutsume oma saatesse kindlasti inimesi ka teistest valdkondadest, kellel on sarnane ambitsioon. Ja kui meile tundub, et mõni sektor või firma peaks mõtlema palju suuremalt, siis nemad kutsume ka,“ lisab tehnoloogiaekspert Roonemaa.

Tänavu jaanuaris täitus neil Kotkaga üheksa aastat iganädalast ühist saatetegemist. Nende üheksa aasta jooksul on mehed olnud eetris rohkem kui 330 saatega ja kui need saated kõik järjest mängima panna, täidaks nende jutt üle kümne ööpäeva.

„Paljud kuulajad on öelnud, et meil on koos hea dünaamika ja meid on hea kuulata. Ma kuulan alati ise kõik meie saated tagantjärele üle ja võin öelda, et täitsa oli saateid, kus tõesti oli meid hea kuulata. Teine asi on valdkond ise: tehnoloogia areneb kogu aeg kiiresti ja me ei saa ajale jalgu jääda ning vana halli juttu ajada, nii et saate tegemine hoiab meid värskena ja maailmaga kursis.“

Miks selline nimi? Henrik Roonemaa sõnul mõtlesid nad podcast’ile nime pikalt ja igasugu hulle variante oli laual, aga lõpuks helistas Taavi Kotka ühel päeval Ede Schank Tamkivile, kes veab Sõnause konkurssi, ja küsis, milliseid sõnu startup’i või idufirma kohta on välja pakutud ning „ettemõte“ meeldis neile neist kõige rohkem. „Ainult et nüüd ma pean saatekülalisi kutsudes iga kord kirjutama, et saate nimi ongi just „Ettemõte“ m-tähega, mitte ma ei teinud trükiviga. Aga äkki meie saade on mõne aja pärast nii tuntud, et ma ei pea enam sellist täpsustust tegema,“ loodab Roonemaa.