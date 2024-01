Tuleva reklaamid tõid finantsinspektsioonilt 100 000-eurose trahvi

Finantsinspektsioon trahvis Tuleva Fondid AS-i IFS § 482 lõike 2 alusel ühe rahatrahviga 100 000 euro suuruses. Finantsinspektsioon võib väärteoasjas lahendi avalikustada juhul, kui see on vajalik investorite ja finantsjärelevalve alla kuuluvate ettevõtete klientide kaitseks. Tuleva Fondidel on õigus otsus vaidlustada 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on reklaam vajalik selleks, et vaba konkurents saaks õitseda. Et ka tarbijad oleksid samal ajal kaitstud, on äridele kehtestatud ühetaolised mängureeglid – reklaamiseadused ja muud info avaldamise nõuded.

Finantsinspektsioon leidis Peki sõnul, et reklaamist võis jääda mulje, et Tuleva fondides on tootlus garanteeritud ning tehtud võrdlused teiste fondivalitsejatega olid eksitavad.

„Kui oli reklaam ja seal oli puudulik teavitus,siis siin ei ole millegagi vaielda,“ ütles Pekk. Kuid ta ei arva, et Tuleva lubas reklaamiga garanteeritud tootlust või eksitas võrdlusega, mis on hinnangud. „Aga jällegi, finantsinspektsioonil on kindlasti olulised argumendid, millega me tutvume ja neid hindame,“ märkis Pekk, kes ei osanud veel öelda, kas otsus on plaanis vaidlustada.

100 000 eurot on Peki sõnul oluline summa ning tehtud etteheited on olulised ja vajavad tähelepanu. Trahv ei mõjuta Tuleva pensionifonde, vaid on lisakulu Tuleva fondivalitsejale, kirjutas Pekk Tuleva blogis.

„Meie tugevus on lihtsus ja läbipaistvus. Tänu sellele on tänaseks enam kui 69 000 inimest leidnud tee Tulevani ja alustanud meiega koos kogumist. Teame, et meie tegevus on kõrgendatud tähelepanu all, sest tegutseme kõigi silme all. Oma tegevuses peame tihti murdma väljakujunenud tavasid, mis on sageli mugavamad finantssektorile kui kogujale. Alati ei ole see lihtne ja valutu protsess, aga oleme siin Finantsinspektsioonile ning seadusandjale partneriks,“ lisas Pekk blogis.