Soome tuumajaama rike kergitas elektri hinda ka Eestis

„Tänased elektrihinnad on võrreldes eilsega umbes poole kallimad ning üks olulisem mõjutaja ongi siin Soome tuumajaama rike, kuna me peame kompenseerima selle puudujääki kallimate jaamadega,“ ütles Eesti Energia juhtiv portfellihaldur Silver Kera.

Hoolimata madalatest temperatuuridest on ilm tuuline ning tuuletoodang on keskmisest suurem, mis hoiab elektrihindasid kõrgustesse tõusmast. Kera lisas, et kui peaks saabuma tuulevaikus ning krõbedad külmakraadid jätkuma, võib see tuua kaasa ka kalleid hinnatippe.