Apple tõusis number üks telefonivalmistajaks maailmas

Samas, kui Apple on viimastel aastatel varem domineerinud just pühade ajal, on ettevõte kasvanud Samsungist ette terve aasta jooksul. See aga annab alust arvata, et Apple talub teatavat tööstusharu madalseisu paremini kui rivaalid, tõdeb Bloomberg .

Apple lõikas suurt kasu ka väga head sooduspakkumistega, mis on tarbijaid ahvatlenud ostma just premium-klassi seadmeid. Siiski õnnestus ettevõttel tarneid laiendada hoolimata iPhone 15 leigest vastuvõtust ühel suurimal rahvusvahelisemal turul nagu Hiina. Teadupoolest kasvab seal jõudsalt eeskätt Huawei Technologies.

„Kuigi me võime eeskätt 2023. aasta teises pooles näha väga tugevat müügikasvu odavama otsa Android seadmetes nagu Transsion ja Xiaomi, siis sellest hoolimata on suurim võitja Apple,“ tõdeb IDC uuringukeskuse juht Nabila Popal. „Seda kõik ka hoolimata kasvanud regulatoorsetest väljakutsetest ja konkurentsist Huawei poolt Hiinas. Apple’i edu on ja vastupidavus on suures osas seletatav premium-klassi toodete tõusva populaarsusega, mille osakaal nüüd maailmas on üle 20 protsendi,“ tõdeb ta.