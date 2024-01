Käibemaksu mõju. Jaekettidel möödus hinnasiltide muutmine raskelt

Rimi Eesti formaadijuhi Jelena Litvinovitši sõnul on nii massiline hinnasiltide vahetamine väga suur töö kogu ettevõtte jaoks, aga eriti meie kaupluste töötajate jaoks, kes seda füüsiliselt lühikese aja jooksul peavad tegema. „Suuremates kauplustes on sortimendis ligi 20 000 toodet ning paljudel toodetel on hind väljas rohkem kui ühes kohas, näiteks nätsupakke leiab iga kassa juures ja iseteeninduses. Kõigis nendes väljapanekutes oli vaja hind ära vahetada peale hinnamuutust,“ selgitab Litvinovitš.