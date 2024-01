Riigikohus: kui müüja annab üle puudustega eseme, võib ostja nõuda kahju hüvitamist

Esimese ja teise astme kohtud tuvastasid, et müüjad olid endale müügilepingutega võtnud kohustuse tarnida ostjale mahekaera, mis ei võinud sisaldada taimekaitsemürke rohkem, kui see oli lubatud kehtiva õiguse järgi lepingu sõlmimise ajal. Kuna usaldusväärsete analüüsitulemuste järgi sisaldas tarnitud mahekaer taimekaitsemürke lubatust rohkem, leidis kinnitust lepingute rikkumine.

Saastunud mahekaer rikkus kvaliteetse mahekaera

Riigikohus selgitas, et kui müüja annab ostjale üle puudustega eseme, võib ostja koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda müüjalt kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Selline kahesugune kahju saab seisneda nii lepingutingimustele mittevastava müüdud asja väiksemas väärtuses kui ka selles, et ostja varasem omand muutus vähem väärtuslikuks. Vaidlusalusel juhul seisnes kahju nii selles, et ostja oli sunnitud taimekaitsemürkidega saastunud mahekaera edasi müüma tavakaera ehk odavama hinnaga, kui ka selles, et saastunud mahekaer segunes viljapunkrites saastumata mahekaeraga ja seega tuli ka seda müüa nüüd odavama hinnaga.