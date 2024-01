Euroopa Keskpanga president: intress langeb tõenäoliselt suvel

Võttes arvesse, et mitmed keskpanga nõukogu liikmed on viidanud esimese intressilangetuse ajaks suve, küsiti Lagarde’ilt, kas sellele võib olla nõukogu enamuse toetus.

„Ma ütleksin, et ka see on tõenäoline,“ ütles Lagarde. „Aga ma pean olema vaoshoitud, sest me ütleme ka, et me oleme andmetest sõltuvad ja jätkuvalt on hulk ebakindlust ja mõned indikaatorid ei ole kinnistunud tasemel, kus me tahaks neid näha,“ lisas ta.

Intervjuu andis Lagarde päev enne keskpanga rahapoliitilisele kohtumisele eelnevat nö vaikset perioodi, mil keskpankurid kommentaare enam ei jaga. Kui üldiselt on keskpankurid peatse intressilangetuse ootuseid jahutanud, siis üldiselt nenditakse, et ollakse teel laenukulude alandamise poole.

Lagarde’i sõnul kalduvad nõukogu liikmed üldiselt andmetel põhineva otsuse poole. Mõnedel keskpankuritel on lisaks enda riigi kohalikud andmed, mis on riigiti erinevad.

Turg on samas oodanud Euroopa keskpangalt oluliselt agressiivsemaid intressilangetusi ning Lagarde’i sõnul on see tähelepanu hajutav. „See ei aita meie võitlust inflatsiooni vastu, kui ootused on liiga kõrged võrreldes sellega, mis tõenäoliselt juhtub.“

Reaktsioonina Lagarde’i kommentaarile vähenes turu poolt tänavu oodatavate intressikärbete ulatus. Nüüd oodatakse aasta lõpuks 140 baaspunkti jagu intressilangetusi, mis vastab viiele veerandpunktilisele langetusele. Kuuenda intressilangetuse tõenäosuseks on hetkel 60%.

Kui varasemalt ootas turg esimest intressilangetust aprillis, siis nüüd on kindlus selle osas langenud.

„Me oleme õigel teel, me oleme suunaga 2% suunas, kuid kuniks me ei ole kindlad, et see on jätkusuutlikult 2% - keskpikas perspektiivis - ja meil on selle kinnitamiseks seda toetavaid andmeid, siis ma ei deklareeri võitu,“ ütles Lagarde. „Veel mitte.“