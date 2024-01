Soomes möllab pankrottide laine. Olukord on hullem kui eelmise majanduskriisi ajal

Yle kirjutab, et 2023. aastal esitas Soomes pankrotiavalduse kokku 3315 ettevõtet. See on 25 protsenti rohkem kui 2022. aastal.

2023. aasta detsembris algatati 244 pankrotimenetlust. Ühtlasi on see 22 pankrotti rohkem kui 2022. aasta detsembris. Soomes on pankrottide arv juba mitu kuud järjest kasvanud, kuid see arv on endiselt oluliselt väiksem kui 1990. aastate majanduslanguse ajal. Näiteks 1992. aastal esitati 7391 pankrotiavaldust.