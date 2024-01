Taavi Ilves 220% tootlusega investeeringust: loodetavasti kuuleme nendelt lähiajal veel positiivseid uudiseid

Elukutselt tarkvarajaarendaja töötav Taavi Ilves on tuntud kui väikeinvestor, blogija, investeerimise ja rahatarkuse edendaja. Investeerimisega alustas Ilves 2013. aastal, mil talle andis kinnitust tõdemus, et ta ei soovi elu lõpuni teha palgatööd.

Mis on kõige ogaram investeerimisnõu või -võimalus, mida Sa kuulnud-näinud oled?

Kõige ogaram investeerimisvõimalus, mis mulle hetkel pähe tuleb oli pakkumine investeerida projekti, mis hakkaks Eestis pakkuma virtuaalse kaaslase teenust üle interneti. Nimelt oli projekti eestvedajatel plaanis ehitada portaal, kus jõukamad inimesed saavad veebikaamera kaudu suhelda vastassoo esindajaga erinevatel teemadel. Teenuse pakkumise keskkonna loomise jaoks oli plaanis kaasata investorite raha, et see investeerida kinnisvarasse, seadmetesse, portaali loomisesse ja ilmselt ka turundusse. Ma pole kahjuks kursis, kuidas selle projektiga läks ning kas nad said soovitud rahastuse või mitte.