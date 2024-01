Eestis on restoranis söömisel Euroopa kõrgeim maks. Toitlustajad suruvad selle langetamise plaani

Eesti on üks Euroopa ahnemaid riike toitlustuse maksustamises. Eesti restoranides kehtivad hinnad on jõudnud Euroopa tasemele ja mõnestki riigist ette. Eesti hotellide ja restoranide liidu (EHRL) tegevjuhi Killu Maidla sõnul vaatavad ka väliskülalised juba meie restoranide tšekke, üritades aru saada, miks arve nii suur on. Paljud on siiralt üllatunud, kui näevad meie käibemaksumäära, märgib Maidla. Meil on käibemaksu juba 22%, kuid näiteks Saksamaal on see 7%, Türgis 8%, Hispaanias 10% jne. „Mitte ettevõtjad pole ahned, vaid meie riik,“ lausub Maidla. Praegu on toitlustuse käibemaks Eestist omast kõrgem ainult Taanis ja Norras.