Markus Villig Bolti IPOst: meie jaoks on kaks börsi, kuhu realistlikult minna

Raha Bolt Villigu sõnul ei vaja ning kontol on seda veel piisavalt. „Me oleme täna kaasanud üle miljardi euro – rohkem kui ükski teine Eesti ettevõte ja enamus muud Euroopa start-up’id. Meil on sellest veel suurem osa kontol. Täna oleme väga kasumi lähedal ja meil on piisavalt ressurssi, et ise kasvada,“ ütles Villig.

Ettevõttes on aga pikalt olnud investorid, kellele tahetakse pakkuda likviidsust ehk võimalust oma aktsiaid müüa. „Tõenäoliselt 2025 oleme valmis börsile minema. Kas me seda teeme, sõltub juba sellest, mis on sellel hetkel turuolukord, kas meil on raha päriselt vaja ja mis on investorite surve,“ märkis Villig.