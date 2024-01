Tesla langetas autode hindu enamikes Euroopa riikides

Ettevõte on vähendanud autode hindu Saksamaal, Prantsusmaal, Norras ja Amsterdamis. Saksamaal müüakse Model Y-i tagaveolist mudelit 42 990 eurot, näidates jämedalt allahindlust 4,2%. Model Y Long Range maksab nüüd 49 990 eurot, mis on 8,1% madalam eelmisest hinnast.

Tesla hinnaalanduse uudis tuleb pärast Model 3 ja Model Y hinnakärpeid Hiinas. Ettevõte on üldse enda autode hindu vähendanud väga agressiivselt viimasel aastal. Tesla tegevust Saksamaal on oluliselt mõjutanud ka probleemid Punasel merel pärast seda, kui huthid alustasid rünnakuid laevade vastu, kelle jaoks on see põhi transporditee. Nõnda on neil puudus ka põhikomponentide järele.