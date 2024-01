MTA juhend: kuidas krüptotehingud õigesti deklareerida?

Praktikas on ette tulnud olukordi, kus krüptoinvestorid ei ole enda hinnangul kasu saanud, kuid selle teadmise aluseks on suuresti olukord, kus ülevaade tehtud tehingutest ning arvestus nendelt teenitud tulude osas puudub. Seda liiki hinnangute põhjusteks on enamasti teadmatus maksustamise loogika ja regulatsiooni osas, soovimatus maksuarvestust koostada või ebaselge arusaam, millistelt tehingutelt peaks kasu arvestus aset leidma ja konkreetselt, milliste varade ja tuludega seotud tehingute osas tuleb maksuarvestust koostada.