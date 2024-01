Telia tõstab märtsist osade teenuste hinda

Telia üks eesmärk on pakkuda oma TV-teenuse klientidele eksklusiivset ja originaalset telesisu. Hea telesisu hankimine ja tootmine on aga muutunud viimastel aastatel kallimaks ning TV-teenuse sisendkulud on kasvanud. Selleks, et tagada ka edaspidi mitmekülgne sisu ning pidevalt arenev ja kvaliteetne teleteenus, muutuvad märtsis mõnede TV teenuste hinnad.