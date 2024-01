Soome paneb elektrimüüjatele päitsed pähe: suur kasum ei tohi tulla tarbija arvelt

Energiaagentuuri sõnul tagavad nüüd kasutusele võetud meetmed, et ülekandehindade muutused jäävad mõõdukaks. Energiaagentuur usub, et muudatused kontrollimetoodikates sunnivad elektrivõrguettevõtteid tegema oma investeeringuid tulevikus kuluefektiivsemaks.

Elektrivõrguettevõtted on muudatusi pikka aega kritiseerinud. Nad väidavad, et meetmed piiravad nende investeerimissoove, näiteks rohelisse üleminekusse panustamist.

„Energiaagentuur on leidnud, et rohelist üleminekut ei ole varem soodustatud. Me tahame endiselt, et elektriettevõtted teeksid investeeringuid, kuid elektri hind peab olema mõistlik,“ ütles võrguettevõtete järelevalve eest vastutav direktor Veli-Pekka Saajo pressikonverentsil.