Eesti suurim eravara haldaja näeb sõja mõjusid jõukate tegudes

Privaatpangandus on kahetasandiline – esimene on privaatpangandus ise, teine varahaldus. Suimets ütleb, et tingimata ei tähenda see, et iga kliendi puhul käib aktiivne varade haldamine ja investeerimine. Sul on ligipääs isiklikule haldurile, aga sa võid tegelikult otsuseid teha iseseisvalt või hoida raha lihtsalt arvel. Kui aga tarvis, on haldur telefonikõne kaugusel.