Kesk-Eestisse kerkis Eesti toiduainetööstuse suurim energiakeskus

E-Piim on Baltikumi nüüdisaegseimas piimatööstuses tootmisega osaliselt alustanud, seetõttu käivitati ka äsjavalminud energiakeskus. Praegu varustab see auruga esimesi töösse läinud juustutootmisliine, suurem võimsus tuleb kasutusele peatselt, kui alustatakse vadakupulbri tootmist.

45 tonni auru tunnis

Maksimaalselt võimaldab energiakeskus juustu ja vadakupulbri valmistamiseks toota auru 45 tonni tunnis. Adveni Baltikumi äri juhi Juhan Aguraiuja sõnul on see Eestis suurima võimsusega energialahendus, mis on toiduainetööstuse jaoks ehitatud.

„Piimatöötlus ja eriti E-Piima Baltikumi lipulaevaks olev tehas vajab usaldusväärset energialahendust, mis tagab liinide tõrgeteta töö. Tegemist on kahtlemata meie viimaste aastate suurima projektiga, kuhu kaasasime Adveni parima inseneritarkuse nii Eestist kui Põhjamaadest. Siiski on energiakeskuse valmimine alles pikaajalise koostöö algus – nüüd hakkab selle igapäevane opereerimine ja töökindluse tagamine,“ selgitab Aguraiuja.

Erinevad energiaallikad

Peamise energiaallikana kasutatakse katlamajas biokütust – hakkepuitu. Reserv- ja tipukoormuste katmiseks on võimalik kasutada biogaasi ning vajaduse korral ka maagaasi, vedelgaasi või kerget kütteõli. „Erinevate energiaallikate valmidus loob paindlikkuse tagada varustuskindlus ja mõistlik hind. Eesmärk on valdavalt kasutada taastuvkütust – võimalikult väike jalajälg keskkonnale on ühine põhimõte nii Advenil kui E-Piimal. Samuti oli hea meel tõdeda, et mõlemad ettevõtted väärtustavad ka pikaajalist vaadet ja partnerlust,“ kiidab Aguraiuja laabunud koostööd.