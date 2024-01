Circle K: nafta hinda mõjutavad Punane meri ja Hiina majandus

„Saabunud aasta esimestel nädalatel on nafta hind valdavalt liikunud alla 80 USD/b taseme. Viimase nädala jooksul on hind liikunud vahemikus 76–81 USD/b,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Nafta hinda maailmaturul tõstavad Punasel merel toimuvad kaubalaevade rünnakud ning alandab Hiina majanduse käekäik.

Peamiseks maailmaturu nafta hinda alandavaks teguriks on Hiina majanduse hetkeseis. „Hiina majanduskasv oli möödunud aasta neljandas kvartalis 5,2%, mis oli küll veidi väiksem kui analüütikud olid prognoosinud, ent turgudele see optimismi ei lisanud. Kesised näitajad tekitavad pigem küsimusi, kas 2024. aastaks prognoositud Hiina toornafta rekordtasemed on ikka saavutatavad,“ rääkis Sassi.

Hinda mõjutava tegurina tõi Sassi välja ka USA dollari kallinemise euro vastu. „Dollari tugevnemine on seotud Föderaalreservi ametnike kommentaaridega, mis vähendasid turgudel ootusi agressiivseteks intressikärbeteks,“ selgitas Sassi.

USA halb ilm

Nafta hinda tõstvaks teguriks on Sassi sõnul kahtlemata olnud viimase nädala jooksul toimunud huuthi mässuliste rünnakud Punasel merel liikuvatele kaubalaevadele. „Ühelt poolt on rünnakud sundinud kaubalaevu vältima antud piirkonda ja valima oluliselt pikema tee kaubalaevade liikumist, teiselt poolt pingestavad olukorda regioonis USA juhitava koalitsiooni rünnakud huuthide sõjaliste sihtmärkide vastu. Oht on, et konflikt laieneb, kuna huuthi mässuliste sõnul ründavad nad nüüd lisaks Iisraeliga seotud laevadele ka USA kaubalaevu,“ kirjeldas Sassi pingelist olukorda Punasel merel.

Mootorikütuste hinnastamisjuht tõi nafta hinda tõstvate teguritena välja ka halvad ilmastikutingimused USA-s. Näiteks North Dakota Bakkeni regioonis, mis on üks suurimatest naftatoodangu regioonidest USA-s, on ekstreemsed külmad viimastel hinnangutel langetanud nafta toodangut 50% võrra. Lisaks mõjus nafta hinnale positiivselt ka ametlik info, et Hiina rafineerimistehaste toornafta käitlusmaht kasvas 2023. aastal 9,3%.