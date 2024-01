Sammu võrra uuele maksule lähemal: valitsus kiitis heaks automaksu eelnõu

„Oleme mootorsõidukimaksuga pool aastat tõsiselt tööd teinud, kohtunud huvigruppide ja partneritega. See on olnud paras väljakutse, et leida lahendused, mis toetaks keskkonnaeesmärke, tooks riigieelarvesse raha juurde ja oleks igati jõukohane meie inimestele ja ettevõtetele. Suur aitäh kõikidele kaasamõtlejatele ja panustajatele,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev.

Ta lisas, et mootorsõidukimaksu peamine eesmärk on endiselt autostumise vähendamine, eeskätt linnades, säästliku liikuvuse suurendamine ja inimeste suunamine keskkonnasõbralikumate sõidukite poole.

„Eesti autopark on CO 2 heite järgi peaaegu kõige saastavam ja vanem Euroopas. Kui ELi autode keskmine vanus on 12 aastat, siis Eestis on 17 aastat. Uute sõiduautode registreerimiste järgi osteti Euroopa Liidus 2022. aasta seisuga just Eestis kõige saastavamaid autosid. Lisaks on meil piirkonna keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta,“ loetles rahandusminister põhjuseid, miks mootorsõidukimaksu vaja on.

Maks koosneb kahest osast

Lisaks on Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus täita riikidele seatud keskkonnaeesmärke.

„Kui me tahame viia ellu rohe- ja liikuvusreforme, muuta meie linnad inimkesksemaks ja õhu puhtamaks, siis mootorsõidukimaks on üks olulistest sammudest selle saavutamiseks. Iga maks toob riigieelarvesse raha, millest finantseerida riigile olulisi kulutusi. Riigieelarve on suures puudujäägis ja praegu on iga täiendav euro abiks, sest meil on hädasti vaja suurendada investeeringuid muuhulgas ka teedesse ja ühistransporti,“ kommenteeris Võrklaev.