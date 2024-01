Inimestel raha jätkub. Luksusehete müüjad nägid jõulude ajal rekordilisi müüginumbreid

Käibe kasv oli tingitud sellest, et Hiinas ja USAs oli luksusehete vastu oodatust suurem nõudlus. Maailma ühe tuntuima luksusbrändi Cartier’ omanik teatas, et müük kasvas neljandas kvartalis aasta varasemaga võrreldes 8%. Analüütikud prognoosisid, et müük kasvab 6%. Ehete müük Hiinas, sealhulgas Hongkongis, kasvas 25%, samas kui Ameerika Ühendriikides kasvas müük 8%. Veebipõhine jaemüük langes kvartalis 5%.