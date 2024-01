Eestlaste lemmikauto müüja soovitab uue auto ostuga kiirustada. Sellega võib säästa kümneid tuhandeid eurosid

Kuigi Elke Tallinna juht Raido Rosenfeld tõdeb, et vahel on tore ka mõne kiire auto rooli istuda, on tema igapäevane auto siiski sama, mis paljudel teistel eestimaalastel. Temagi sõidab hübriidauto Toyota RAV4-ga. Pildil on ta aga uue Toyota C-HR hübriidautoga.

FOTO: Kiur Kaasik | Delfi Meedia