Kaubandus-tööstuskoda: välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ei vasta enam töötajate vajadustele

Praegu on välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Kaubanduskoda palub tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 75 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 40 eurot iga järgneva päeva kohta. Eesti kaubandus-tööstuskoda põhjendab, et sellises määras kasv arvestab nii senist inflatsiooni kui ka prognoosi ning lähtub senisest praktikast, kus piirmäära tõstetakse võrdlemisi harva.

Näiteks Soome uuendab päevaraha maksuvabu piirmäärasid igal aastal, mis tagab ettevõtetele kindluse, et päevaraha piirmäärad on vastavuses tegeliku hinnatasemega. Soomes on 2024. aastal suurim päevaraha määr näiteks Saksamaa lähetuse puhul 75 eurot ja Rootsi puhul 64 eurot. 2023. aastal olid piirmäärad samades riikides vastavalt 71 eurot ja 66 eurot. Lisaks on näiteks Rootsis 2024. aastal maksimaalne päevaraha määr Saksamaa lähetuse puhul 70,44 eurot (2023. aastal 63,22 eurot) ja Soome lähetuse puhul 83,47 eurot (2023 oli 69,21 eurot).

Eesti ettevõtjad on teiste riikidega kehvemas olukorras

„Perioodil 2016 kuni 2023 on inflatsioon Eestis olnud 48,6%. Euroopa Liidus on aastatel 2016–2022 olnud tarbijahinnaindeksi kasv 18,82%, kuid kui arvestada sinna juurde ka prognoositav 2023. aasta tarbijahinnaindeksi muutus, siis on Euroopa Liidu hinnatõus olnud kindlasti üle 20% ja võib ulatuda isegi 25%-ni. Eelkirjeldatust tulenevalt peavad Eesti töötajad päevaraha maksuvaba piirmäära ületavad kulud tasuma oma palgast või peab Eesti tööandja tasuma tulu- ning sotsiaalmaksu tegelikke kulusid katvalt maksuvaba piirmäära ületavalt päevaraha osalt,“ tõdes Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, tuues veel välja, et kumbki lahendus pole päevaraha maksuvaba piirmäära eesmärgiga kooskõlas ja see seab Eesti ettevõtjad teiste liikmesriikide ettevõtjatega võrreldes kehvemasse positsiooni.