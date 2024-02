Viin on odavam kui kümme aastat tagasi. Eestlaste joogiprobleem kasvab ja aktsiis kulusid ei kata

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Brigitta Õunmaa sõnul on Eesti alkoholitarbimise poolest OECD riikidest neljandal kohal ja liigume pigem kolmanda, kui viienda koha suunas. „Eesti statistikas on tarbimise tõus tähendatav alates 2019. aastast. Seda saab seostada 2019. aasta aktsiisilangetusega – alkohol muutus inimestele suhteliselt odavamaks ning seetõttu tarbiti rohkem,“ märkis ta.

Tarbimise suurenemise trendi on panustanud ka koroonakriis. Ministeeriumi esindaja sõnul muutusid pandeemia ajal muutusid inimeste tarbimisharjumused (kusjuures enamus Euroopa riikides): need, kes tarbisid alkoholi vähe, hakkasid veel vähem jooma ning need, kes tarbisid juba palju, hakkasid veel rohkem jooma. „Suuresti on selle tarbimismustri muutuse tagajärjeks ka kiires tempos kasvav surmade arv,“ tõdes Õunmaa. „Osa inimesi kasutab alkoholi stressi, pingete ja vaimse tervise probleemidega toimetulemiseks ning keerulised ajad ühiskonnas (sõda, majanduskriis, pandeemia) võivad väljenduda ka alkoholitarbimises või selle mustrites,“ märkis ta.