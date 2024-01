Finantsidu Bilance kasvas mullu seitse korda. Aasta lõpus kaasati ka 300 000 eurot

Kiire kasv

Huvi Bilance’i rakenduse vastu on suurendanud ka Eesti ja maailmamajanduse halvenenud käekäik. Inflatsioon, intressimäärade kasv ja maksutõus on pannud inimesed otsima võimalusi oma sissetulekuga paremini toime tulla. „Tänase majanduskeskkonna taustal tõuseb Bilance’i väärtus eriti selgelt esile,“ kommenteeris Specialist VC partner Kaspar Hanni. „Usume, et ajastus isiklikku finantsülevaadet lihtsustava rakenduse laialdaseks levikuks on väga hea.“

Puudulik finantskirjaoskus on probleem kogu Euroopas

Rakenduse loojad rõhuvad, et isiklike kulutuste jälgimine on oluline samm rahatarkuse edendamiseks. „Kasutajatelt kuuleme, et kulutuste jälgimine aitab neil teha teadlikumaid finantsotsuseid. Aja jooksul tõstab see inimeste rahalist turvatunnet ja loob neile võimalused säästmiseks ning investeerimiseks,“ selgitas Mihkel Vetemaa, lisades, et eriti hea meel on näha noorte suurt huvi rahatarkuse vastu.“