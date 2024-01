Taiwani kiibifirma näeb tehnoloogiasektori kasvu

Ettevaatavalt prognoosis TSMC tegevjuht C. C. Wei, et tänavu võiks müügitulu kasvada vähemalt 20%. Ta lisas, et vahepealne mõõn on sellega nüüdseks läbitud ja ettevõte võiks taas olla kasvurajal. Kiibitootja tulemused on olulised, kuna peegeldavad potentsiaalset nõudlust nii nutitelefonide müügi kui ka tehisintellekti arengu kohta. Ettevõtte üheks tähtsaimaks kliendiks on Apple, kuid tuleviku vaates näeb TSMC järgmise kasvu mootorina just tehisaru arengut.