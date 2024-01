Elektrum arendab Balti riikide suurimat elektriautode laadimisvõrgustikku

Positiivne mõju

Elektrum Eesti juhatuse liige Andrus Liivand sõnas: „Elektrisõidukite arv kasvab tempokalt ja peaks sel kümnendil saavutama märkimisväärse taseme. See eeldab meie poolt elektrisõidukite laiaulatusliku laadimisvõrgu rajamist, samuti tekivad uued ärivormid, mis pakuvad peale elektromobiilsuse teenuse erinevaid lisateenuseid. Prognoosid näitavad, et 2025. aastal võib Eestis olla ligi 17 000 elektrisõidukit, 2030. aastal aga on neid juba vähemalt 50 000. Ühes elektromobiilsusega laienevad ka laadimisvõimalused – 2030. aastaks on iga 10–15 elektriauto kohta vaja vähemalt ühte avalikku laadimiskohta. Seetõttu otsime aktiivselt partnereid ärikinnisvara omanike seast, et leida kohti uuenduslike laadimislahenduste kasutuselevõtuks.“