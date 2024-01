Tallinna Kaubamaja Grupil jäi miljardi euro piiri purustamisest natuke veel puudu

„2023. aasta majandust iseloomustab turbulents ning ebakindlus tuleviku suhtes. Tarbijate kindlustunde vähenemine peegeldub terve aasta tulemustes. Tarbijahinnaindeksi tõus ning toidukaupade hindade kasv on pannud kliendid ostuotsuseid hoolikamalt planeerima ja senisest rohkem soodushinnaga kaupu otsima. Olulist sisendhindade odavnemist ei ole ka 2024. aastal ette näha. Tasakaalu aitab hoida energiahindade normaliseerumine ja tegevuskulude kontrolli all hoidmine,“ rääkis TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Kaupade mahuline müük on püsinud alates 2022. aasta kevadest languses. Aasta lõpus võis märgata veelgi nõrgenenud nõudlust igapäevaselt vähem oluliste toidu- ja tööstuskaupade järele ning jätkuvalt kasvavat nõudlust kampaaniatoodete järele. Kampaaniatoodete osakaal ostukorvis jõudis aasta lõpus ajalooliselt kõrgeimale ca 55% tasemele. Samuti täheldakse, et on suurenenud tavakaupade varguste maht.