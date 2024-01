Booking.com ja Airbnb platvormidel varitsevad kasutajaid keerukad petuskeemid

Skeptilisus linkide ja failide avamisel. Olge väga skeptilised SMS-ile või meilile saabuvate linkide ja failide avamise või allalaadimise osas – enne, kui reageerite, veenduge, millega on tegu! Selliste linkide ja failide kaudu soovitakse sageli saada juurdepääsu teie personaalsetele andmetele, sh. finantsteabele, nagu pangakaardiandmed või juurdepääs internetipanka. Lingi kaudu personaalsete andmete küsimine on selge pettuse märk ning sellisel juhul tuleks maksmisteekond koheselt katkestada.

Ärge kiirustage. E-mailie või sõnumile saabuvad, kiirustava sisuga, pakkumised, on esimene ohumärk pettusest. Broneeringute tühistamise või sooduspakkumise teated, millele reageerimiseks antakse kasutajale 15- või 45- minutiline ajaraam, on paika pandud ohvrile surve avaldamiseks.

Veenduge veebilehe õigsuses. Broneerides nii lennupileteid kui majutust, veenduge alati, et asute tõepoolest õigel veebilehel. Selleks jälgige alati aadressiriba ning et veebilehe kõik funktsioonid oleksid töökorras. Võimalusel proovige orienteeruda erinevate menüüpunktide vahel, vahetada keelt ning katsetada, kas kõik makseviisid töötavad.

Viige läbi taustakontroll. Majutust ning lennupileteid broneerides, veenduge, et tegu on usaldusväärse teenusepakkujaga. Kõige lihtsam viis pakkuja õigsuse kontrollimiseks on googeldamine, seejuures ärge piirduge üksnes esimeste tulemuste sirvimisega, vaid vaadake läbi maksimaalselt palju vasteid, et saada kätte võimalikult detailne taustainfo. Alati tasub üle vaadata ka pildid ning arvamushinnangud.

Vältige teenuste vahendajaid ja kaardiandmete salvestamist. Majutuse või lennu broneerimiseks on kõige turvalisem kasutada otseühendust pakkujaga. Teenuse vahendajaid kasutades tasub olla ekstra valvas, sest ei saa kindel olla, kuidas sel puhul isikuandmeid säilitatakse või töödeldakse. Samuti tasub suhtuda kriitiliselt kaardiandmete sisestamisesse erinevatesse keskkondadesse, et tagada „edaspidine kiirem ostlemine“. Finantsandmed tasuks sisestada vaid juhul, kui ostuotsus on langetatud - nii saate olla kindel, et teie andmed ei saa näiteks küberründe puhul varastatud.

Olge skeptilised pakkumiste ja reklaamide suhtes. Pakkumised, mis tunduvad liiga head, et olla tõsi, on mõeldud enamasti ohvrite meelitamiseks. Ahvatlevad reklaamid saadetakse välja eesmärgiga petta inimestelt välja finantsandmed või suunata neid tegema koheselt rahalist tehingut, mille tagasiulatuv tõendamine on keeruline protsess.

Kordusmaksete ja kaardiandmete sisestamise teavitusi saades tasub olla valvas. Olge tähelepanelikud teenusepakkujalt tulevate teavituste suhtes, mis paluvad teostada täiendavaid makseid või uuendada juba olemasolevaid andmeid. Kui olete teinud broneeringu ning ka tasunud, kuid saate teate vajadusega teostada uus tehing reserveeringu kinnituseks, tuleks esmalt võtta ühendust otse teenusepakkujaga ning enne olukorra selginemist hoiduda andmete sisestamisest ja maksete sooritamisest.