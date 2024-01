Mullu 41,5 miljonit eurot müügikäivet teinud Endover saab Haabersti arenduse valmis juba sel suvel

Haabersti tuiksoonele kerkiva viiest eluhoonest ja kahest parkimishoonest koosneva elamu- ja ärikvartali ehituse protsess on Endoveri jaoks jäänud väljakutsuva majanduskeskkonnaga perioodi. Endoveri tegevjuht Robert Laud selgitas, et 2020. aastal alustatud projekt on siiski valminud plaanipäraselt ning viimased kodud saavad sissekolimiseks valmis 2024. aasta kevade lõpuks.

„Kinnisvarasektorile on möödunud aastad olnud nii makromajanduslikult kui ka turuolukorrast tulenevalt keerulised. Sellest hoolimata saavutas Endover 2023. aastal uute korterite ja äripindade müügis oma läbi aegade paremuselt teise tulemuse,“ ütles Laud. Endoveri elu- ja äripindade müügikäive möödunud aastal oli kokku 41,5 miljonit eurot.

„Alanud aastal viime lõpuni Rocca Towersi kvartali arenduse, valmivad Riviera Viimsi kodud ja jätkame Volta kvartali uute etappidega Põhja-Tallinnas,“ märkis Laud uue aasta plaanidest. Ta lisas, et tunnetavad tugevalt, kuidas Rocca Towersi arendus on muutnud koduostjate ootuseid ja eelistusi. „Täna otsitakse kodusid, mis on mõistagi kvaliteetselt ehitatud ja ökonoomsed, kuid samas kõrgete lagede ja avarate akendega. Näeme, et järjest enam pööratakse tähelepanu sellele, milline on nii hoone kui ka ühiskasutatavate alade välimus ja disain.“

Rocca Towersi kvartal asub Haabersti viadukti ääres, kus valmib kokku 5 hoonet, milles on 342 korterit ja 4000 m² äripinna. Ligi 41 000 m² suuruse kvartali ümbruse maastik, haljastus, valgustus ja kergliiklusteed saavad terviklikult uuendatud ja lahendatud. Aadressile Päevalille 10 ehitatava neljanda kõrghoone ja ühtlasi viimase arendusetapi ehitaja on Metropoli Ehitus OÜ, arhitektuurilahendus on loodud OÜ ARS Projekt poolt, sisearhitektideks on Aet Piel ja Maarja-Linda Taur.

Endover on suurima elukondlike kõrghoonete rajamise kogemusega arendaja Eestis, millest neli kõrghoonet Haaberstis ja Kristiines on juba valminud ning üks ehituse lõpufaasis. Kaks kõrghoonet on hetkel planeerimisel Põhja-Tallinnasse.