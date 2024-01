Üks kuu tulude deklareerimiseni. Juba praegu saab vaadata võimalikku tulumaksukohustust

MTA e-teenus „ Minu sissetulekud “ annab ülevaate, kes ja mis summas on inimesele 2023. aastal väljamakseid teinud ning kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Samuti näeb seal oma eeldatavat tulumaksukohustust. Lõplik tulumaksukohustus selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kõik maksustatavad tulud ja maksusoodustused.