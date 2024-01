Soomes terendab uus streik. Osaleda plaanib 60 000 töötajat

Yle kirjutab, et streik kestab kaks päeva ja sellest võtab osa 60 000 tööstuse alal töötavat inimest üle terve Soome. Streigiga protestitakse valitsuse plaanide vastu, mis käsitlevad tööeeskirju ja sotsiaalkindlustushüvitiste kärpimist. Muude ettepanekute hulgas kavatseb valitsus kaotada automaatse õiguse haigushüvitisele alates esimesest päevast.

Detsembris teatas ametiühing, et Neste naftatöötlemistehas, mis asub Porvoo linnas, suletakse streigi ajaks.

Veebruaris samal ajal streigib ka ametnike ametiühing Pro. Ametiühingu juht Riku Aalto ütles, et ta kardab, et valitsuse plaan kärpida kulusid vastusena halvenevatele majandusprognoosidele võib lõppkokkuvõttes minna ühingu liikmetele kalliks maksma.

„Valitsuse programm sisaldab meetmeid, mis on suunatud töötajate vastu,“ ütles Aalto.

Soome peaminister Petteri Orpo kritiseeris liidu teadaannet. „Need streigid on asjatud ja põhjustavad Soome majandusele suurt kahju,“ ütles Orpo. „Ma loodan, et me suudame nii suuri streike vältida.“