„Täielik hullumaja“. Omniva rahvusvaheline partner kaotab Eesti väikeettevõtja pakke

Väikeettevõtja Magnus Henriksson peab äri, kus postiteenuse hea kvaliteet on üks tähtsamaid elemente. Tema ettevõte on rahvusvaheline, sealjuures põhisuunaks just Prantsusmaa erakliendid. Alates novembrist on pakisaatmine Prantsusmaale olnud tema sõnul aga „täielik hullumaja“. „Pakid lähevad järjest kaduma Omniva uue koostööpartneri tõttu. Ja need, mis ei lähe kaduma, hilinevad ka märgatavalt,“ rääkis ta.