Morningstar: need on kümme parimat dividendiaktsiat

Morningstari investeerimisspetsialist Susan Dziubinski märgib, et nende hinnangul ei tasuks dividendiaktsiaid valides vaadata vaid kõrge dividenditootlusega aktsiate poole, vaid investoritel tuleks jälgida ka seda, kas dividendid on vastupidavad ehk jätkusuutlikud. Vaadates vaid tootluse protsenti võib sattuda lõksu: kõrge dividendimäär võib olla viide, et midagi on ettevõttes valesti.