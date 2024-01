VÕRDLE | Selgus, kes korjavad enda kasumiks suure osa toiduainete hinnatõusust

Viimastel aastatel on Eestis toidu hind kauplustes kiirelt tõusnud. Rahandusministeeriumi analüütikud on Eesti inflatsiooni kommenteerides väitnud ka, et Eestis on toit tunduvalt rohkem kallinenud võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Toidukaubad on hinnatasemelt Euroopa Liidu keskmisest kallimad.

Sellel nädalal avaldas Konjunktuuriinstituut, kui suured on jaekettide juurdehindlused erinevatele toidukaupadele. Mõningate kaupade puhul üllatas juurdehindluse suurus. Kaupmehed väitsid seepeale, et juurdehindlus ei tähenda kasumit ning väidetavalt on kaupmehed võtnud hoopis osa hinnatõust enda kanda, sest kõiki kulusid ei ole võimalik kliendile lõpphinda edasi kanda. Toidutöösturid seevastu väidavad, et nende poolne hinnatõus on marginaalne ja nii jätkates on küsimuse all kodumaise toidutööstuse jätkusuutlikus. Jaekaupmeeste ja toidutootjate kasumlikkuse statistika näitab siiski teistsugust pilti.