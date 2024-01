KAART | Ehitusfirma pankrot paiskas müüki osa Naissaarest

2015. aastal loodud Pro Ehituse tegevusala oli üldehituse projektijuhtimine ja projekteerimine. Viimases aruandes kirjutasid nad, et 2020. aastal oli nende suurimaks tellijaks avalik sektor ning erasektori osakaal jäi madalaks. Kõikide märkide järgi oli ettevõte igati kenas seisus.

Kuid aruandeid ei ole esitatud ei 2021. ega 2022. aasta kohta. Tundub, et põhjuseks on suuremate jamade esile kerkimine, sest maksehäireid on neil alates 2021. aastast kogunenud 11. Eelmisel aastal läkski firma pankrotti ning Naissaare kruntide eest ootavad oma noosi Wind Energy OÜ ja Eesti Seeme OÜ.